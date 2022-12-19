19 декабря 2022, 16:57
«Невские новости»: ребенок получил удар током от новогодней гирлянды в Петербурге
Мальчик трех лет пострадал в результате удара током, схватившись за новогоднюю гирлянду. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось днем в воскресенье, 18 декабря, на проспекте Маршала Жукова.
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Врачи диагностировали у пострадавшего электротравму. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.
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