Происшествия

19 декабря 2022, 16:57

«Невские новости»: ребенок получил удар током от новогодней гирлянды в Петербурге

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Мальчик трех лет пострадал в результате удара током, схватившись за новогоднюю гирлянду. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось днем в воскресенье, 18 декабря, на проспекте Маршала Жукова.

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Врачи диагностировали у пострадавшего электротравму. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

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