Происшествия 12 декабря 2022, 19:19 «Невские новости»: петербургский школьник при катании на санках врезался в коня

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Мальчик катался на санках в Шуваловском парке на севере Санкт-Петербурга, в результате чего врезался в коня. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что мальчику потребовалась медицинская помощь, у него диагностировали ушибы правого колена и позвоночника. В результате произошедшего школьник попал в больницу, после осмотра его отпустили домой.

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В настоящий момент выясняются причины происшествия.

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