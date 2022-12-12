12 декабря 2022, 19:19
«Невские новости»: петербургский школьник при катании на санках врезался в коня
Мальчик катался на санках в Шуваловском парке на севере Санкт-Петербурга, в результате чего врезался в коня. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что мальчику потребовалась медицинская помощь, у него диагностировали ушибы правого колена и позвоночника. В результате произошедшего школьник попал в больницу, после осмотра его отпустили домой.
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В настоящий момент выясняются причины происшествия.
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