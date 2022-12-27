Происшествия 27 декабря 2022, 17:45 «Невские новости»: маршрутка врезалась в фургон в Ленинградской области

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Серьезное ДТП произошло во Всеволожском районе Ленинградской области. Там столкнулись маршрутка и фургон. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

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Авария случилась 26 декабря неподалеку от поселка имени Свердлова. Общественный транспорт двигался по маршруту № 476. Около 13:00 водитель столкнулся с фургоном Ford. Водитель второго автомобиля получил травмы. Из фургона его извлекали спасатели. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.