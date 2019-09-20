Невменяемый водитель Cadillac устроил ДТП в центре Петербурга

Авария с участием трех автомобилей произошла утром 20 сентября в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Незадолго до происшествия один из водителей обратился к сотрудникам ГИБДД и указал на неадекватное поведение владельца Cadillac. Правоохранители потребовали остановиться, чтобы проверить водителя. Однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться.

После этого он спровоцировал столкновение с Kia и Skoda на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Невменяемого водителя Cadillac задержали на месте происшествия. В ДТП никто не пострадал.

По словам одного из участников движения, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.