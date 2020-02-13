Невиновного детского офтальмолога попытались задержать 8 охранников «Метрополиса». Видео

Поход детского врача-офтальмолога Вадима Бондаря и его жены в торговый центр «Метрополис» закончился скандалом. Мужчину остановили на выходе из магазина. О том, как все было, Бондарь рассказал «360».

«Мы с женой постоянно ходим в магазин Zara. Она делает покупки, а я иногда сижу в „Старбаксе“, печатаю книгу. У меня МасBook, к нему привязаны провода, они создают катушку. Скорее всего, она иногда гудит в магазинах. Она загудела. Мы купили товары, показали чек, и я гужу. Они (охранники — прим. ред.) сказали, что будем вас обыскивать. Я говорю: „Нельзя обыскивать“», — сообщил врач.

В итоге охранники продолжали настаивать на осмотре, а он отказывался. По словам офтальмолога, его окружили примерно восемь человек.

Так они меня держали, потом я вызвал полицию. Пришла полиция, увидела, что я ничего не украл из магазина, и все сразу разошлись Вадим Бондарь.

В итоге и Бондарь, и охранники написали заявление в полицию. Произошедшее врач считает произволом. Он не исключил, что охрана привязалась к их паре, потому что у его жены азиатская внешность.