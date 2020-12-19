Невеста утонула на собственной свадьбе в Бангладеш

«Речная полиция при поддержке местных жителей и рыбаков обнаружила семь тел. Однако остается неизвестным, скольким именно пассажирам удалось доплыть до берега», — говорится в сообщении.

В начале этой недели невеста в день свадьбы вместе с гостями отправилась к жениху на траулере по реке Мегхна. Но неожиданно судно столкнулось с подводным препятствием и затонуло. До сих пор несколько пассажиров числятся пропавшими без вести. Официальная причина крушения выясняется.

В начале ноября при крушении прогулочного катера в Анталье погиб один россиянин. Всего на судне находились 32 человека, из них 12 — граждане России. Многим удалось доплыть до берега. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожало. К ним оперативно приплыла береговая охрана. Предварительно, причиной крушения считаются погодные условия. Катер перевернулся в районе мыса у крепости Аланьи.