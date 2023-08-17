17 августа 2023, 22:22
Неудачная посадка парапланериста под Владимиром попала на видео
Парапланерист врезался в ограждение во время посадки под Владимиром
Парапланерист неудачно зашел на посадку и врезался в ограждение в городе Вязники во Владимирской области. Экстремала госпитализировали с различными травмами в местную больницу. Об этом «360» сообщил источник.
По его словам, все случилось на смотровой площадке под названием «Венец». Сейчас все подробности случившегося выясняются.
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В мае 2023 года два человека погибли в результате падения параплана в Гатчине Ленинградской области. Воздушный транспорт рухнул в районе Шоссейной улицы. В момент падения на нем находились два мужчины.
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