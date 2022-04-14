Неудачная попытка избиения охранника попала на видео. Нападавшего отправили в нокаут

Охранник магазина ликвидировал вооруженного посетителя, который пытался при помощи разбитой бутылки угрожать ему. Видео показал Telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как мужчину забегает в магазин, разбивает бутылку и «розочкой» начинает угрожать охраннику.

Однако последний не стушевался, встал в боксерскую стойку и нанес несколько ударов неадекватному. Затем он бросил его через бедро на пол и добил локтем в голову, отправив в нокаут.

Сообщается, что до избиения мужчина пытался приставать к кассиру, последняя позвала охрану, которой удалось убедить неадеквата покинуть заведение. Однако он не успокоился и решил вернуться, вооружившись острым предметом.

Ранее в Петербурге посетители порезали ножом охранника, не пожелав платить за покупки.