14 апреля 2022, 14:47
Неудачная попытка избиения охранника попала на видео. Нападавшего отправили в нокаут
Охранник магазина нокаутировал дебошира с оружием
Охранник магазина ликвидировал вооруженного посетителя, который пытался при помощи разбитой бутылки угрожать ему. Видео показал Telegram-канал «Лента дна».
На кадрах видно, как мужчину забегает в магазин, разбивает бутылку и «розочкой» начинает угрожать охраннику.
Однако последний не стушевался, встал в боксерскую стойку и нанес несколько ударов неадекватному. Затем он бросил его через бедро на пол и добил локтем в голову, отправив в нокаут.
Сообщается, что до избиения мужчина пытался приставать к кассиру, последняя позвала охрану, которой удалось убедить неадеквата покинуть заведение. Однако он не успокоился и решил вернуться, вооружившись острым предметом.
Ранее в Петербурге посетители порезали ножом охранника, не пожелав платить за покупки.