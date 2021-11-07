Неудачливого грабителя в Петербурге криком отпугнула кассирша. Видео

В банк «Викинг», расположенный в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, 43, около 19:00 6 ноября вошел мужчина. Он сделал вид, что хочет поменять доллары, но затем вынул пистолет и наставил его на кассиршу.

Как сообщил портал 78.ru, свои требования он озвучить не успел. Девушка страшно перепугалась, истошно закричала, а несостоявшийся грабитель испугался и убежал. Сообщается, что кассирша сидела за бронестеклом, у злоумышленника все равно не получилось бы ее ранить. Сейчас его приметы переданы полиции, его разыскивают.

В конце октября житель Омска украл планшет из супермаркета цифровой техники. Он бросился бежать, но скрыться не смог. Перебегая улицу, он попал под машину.