Нетрезвый водитель стал виновником ДТП с двумя пострадавшими в Казани

В Казани на улице Тэцевская столкнулись два легковых автомобиля. Два человека получили травмы. Как считают очевидцы аварии, один из водителей был нетрезв.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на слова очевидцев, Daewoo Nexia на высокой скорости врезалась в LADA Priora, когда та пыталась повернуть налево.

По предварительным данным, травмы получили два пассажира Priora. На месте замечена «скорая».

В районе ДТП есть небольшой затор из-за перекрытой частично участниками аварии дороги. Водители объезжают столкнувшиеся машины по встречной полосе. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение по Тэцевской затруднено.