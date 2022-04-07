Нетрезвый водитель сел за руль школьного автобуса в Башкирии

В Башкирии полицейские устанавливают, кто допустил к управлению школьным автобусом нетрезвого водителя.

Как сообщает mkset.ru, когда инспекторы ДПС остановили школьный автобус возле лицея в селе Месягутово, выяснилось, что от 49-летнего водителя разило спиртным. Алкотестер зафиксировал более 0,946 мл алкоголя.

Водителя не смутило, что в автобусе в этот день ехало 22 лицеиста в сопровождении школьного учителя.

Сейчас полицейские устанавливают, кто разрешил пьяному водителю везти детей.