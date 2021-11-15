Нетрезвый водитель сбил подростка и скрылся с места аварии на Кубани

Авария с участием 17-летнего подростка произошла накануне в городе Кореновск Краснодарского края. По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Lada, сбил пешехода на улице Пурыхина и скрылся с места ДТП. Об этом написал «Царьград».

Очевидцы отметили, что парень в результате аварии получил травмы различной степени тяжести. Прохожие сразу же вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников полиции.

Нетрезвого водителя удалось задержать по горячим следам. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю, по факту преступления возбуждено уголовное дело. Устанавливаются детали ДТП.