Нетрезвый водитель сбил пятерых школьников под Иркутском

Пьяный автомобилист совершил наезд на пятерых подростков в городе Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Вечером 25 сентября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» поступило сообщение об аварии, в результате которой пострадали дети. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что 60-летний водитель Toyota Succeed на одной из улиц Усть-Кута сбил пятерых несовершеннолетних. Они шли по проезжей части во встречном направлении. Дети от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести.

«В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения», — сказано в сообщении МВД.

Представители министерства здравоохранения Иркутской области в комментарии ТАСС уточнили, что одного пострадавшего госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести, еще четыре человека отправили на амбулаторное лечение.

Полиция и прокуратура проводят проверку. Водитель свою вину признал.