Нетрезвый водитель сбил человека в Удмуртии
ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на трассе Юкаменское — Пышкет в Юкаменском районе Удмуртии, сообщило сетевое издание IZHLIFE.
Авария произошла в темное время суток. Пешеход пытался перейти дорогу в неположенном месте. Как отмечается, на его одежде не было светоотражающих элементов. В это время по трассе двигался автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 25-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии.
Пешеход получил травмы, его отправили в больницу. Водителю грозит штраф до 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.