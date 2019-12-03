Нетрезвый водитель сбил человека в Удмуртии

Авария произошла в темное время суток. Пешеход пытался перейти дорогу в неположенном месте. Как отмечается, на его одежде не было светоотражающих элементов. В это время по трассе двигался автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 25-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии.

Пешеход получил травмы, его отправили в больницу. Водителю грозит штраф до 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.