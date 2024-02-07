Эксклюзив 07 февраля 2024, 21:48 Нетрезвый водитель протаранил семь автомобилей на МКАД Источник «360»: на МКАД нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с восемью машинами РИА «Новости»

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Водитель легкового автомобиля в неадекватном состоянии наехал на семь машин. ДТП произошло на 37-м километре МКАД на внешней стороне, рассказал источник «360».

По его данным, водитель — виновник ДТП — находился в наркотическом или алкогольном опьянении. Он протаранил семь автомобилей и въехал в отбойник. Нетрезвого автомобилиста задержали очевидцы происшествия.

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В результате ДТП пострадал один человек, сообщил источник. На место происшествия выехали оперативные службы и бригады скорой помощи.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошло массовое ДТП. Столкнулись 25 легковых и четыре грузовых автомобиля, есть пострадавшие.