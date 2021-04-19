Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода на территории СНТ в Омской области

В Кормиловском районе Омской области произошла авария со смертельным исходом. Очевидцы ДТП позвонили в экстренные службы, но сбитого пешехода спасти не удалось — несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на сведения Госавтоинспекции по Омской области, инцидент произошел на территории садоводческого товарищества. Полицейские установили, что 57-летний мужчина за рулем ВАЗа сбил 50-летнего пешехода. Дачник получил серьезные травмы и скончался в медучреждении.

Позже оказалось, что водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.