Нетрезвый виновник ДТП сбежал с места происшествия в Карелии

Рано утром во вторник, 22 марта, на региональной автомобильной дороге в Питкярантском районе Карелии столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и фургон ГАЗ. Сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место аварии, удалось установить, что водитель иномарки в процессе поворота вылетел на полосу встречного движения из-за заноса.

Как сообщает karelinform.ru, по второй полосе в это время двигался ГАЗ, с которым Volkswagen столкнулся в лоб. В ДТП травмы получил 48-летний водитель отечественного автомобиля. Виновник произошедшего скрылся с места аварии, однако позже сотрудники Госавтоинспекции вышли на его след и провели задержание.

В пресс-службе ведомства раскрыли личность водителя Volkswagen. Им оказался 26-летний житель Иркутской области, который находился за рулем, не имея прав. Кроме того, в момент аварии он был в нетрезвом состоянии.