Нетрезвый уралец без прав пытался скрыться от полиции с выключенными фарами

Нетрезвый житель закрытого города Лесное пытался скрыться от машины ДПС на угнанной машине. Экипаж патрульной службы заметил на улице машину, которая ехала с выключенными фарами.

Работники ДПС поехали за нарушителем и выяснили, что за рулем был 19-летний парень, у которого не было прав, рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД РФ по Свердловской области.

«Находясь в состоянии опьянения, молодой человек решил прокатиться по ночному городу на чужом автомобиле, который стоял во дворе. Инспекторы ДПС проехали за автомобилем, который попытался скрыться среди припаркованных во дворовой территории машин», — отметили в пресс-службе.

Молодого человека задержали и завели на него два административных дела: за отказ выполнять требования сотрудника полиции и за пьяную езду.