Нетрезвый мужчина в Москве заживо сжег пятую жену

В Москве нетрезвый мужчина заживо сжег супругу. Трагедия разыгралась в результате конфликта. ЧП произошло на севере столицы. Погибшая была пятой по счету женой жителя столицы.

В ходе ссоры пьяный 46-летний глава семейства облил женщину горючей жидкостью и поджег. От полученных ожогов женщина скончалась на месте.

В беседе с «360» соседи семьи отметили, что про конфликт ничего не слышали. С жившим рядом мужчиной никто из опрошенных практически не общался, что-либо рассказать о его личности люди затруднились.

Известно, что погибшая была уже пятой по счету супругой любителя «огненных» семейных разборок.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — сообщила представитель СК.

Подозреваемый, написало РИА «Новости», ранее был судим за угрозу убийством, а его жертва — за совершенное преступление.