Нетрезвый мигрант угнал машину в Волгограде, спровоцировал три аварии и перевернулся

В Волгограде житель ближнего зарубежья угнал оставленную без присмотра машину, спровоцировал три аварии и перевернулся на крышу.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на сведения областного управления МВД, угон произошел 28 февраля. В полицию обратился 26-летний местный житель, у которого угнали Hyundai Solaris. Владелец оставил свой автомобиль открытым с ключом зажигания рядом с домом № 76 по проспекту Ленина, а когда он вспомнил об этом, то транспортного средства уже не было на месте.

Угонщиком оказался 28-летний мужчина, приехавший в Россию на заработки. При задержании он объяснил правоохранителям, что хотел уехать на угнанном автомобиле на Родину. Однако его задержали в Тракторозаводском районе Волгограда. За то время, пока пьяный угонщик находился за рулем, он успел снести рекламный щит на АЗС, столкнуться с другим автомобилем и перевернуться на улице Латошинской, вылетев с дороги.

Сотрудники МВД установили, что нарушитель не имеет водительских прав. На него уже составлены протоколы за управление транспортным средством в нетрезвом виде и за оставление места ДТП. Помимо ареста и штрафа, гонщику грозит уголовная ответственность за угон иномарки.