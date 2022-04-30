Нетрезвые жители Екатеринбурга напугали женщину стуком в окна

28 апреля нетрезвые молодые люди, которые бесцельно бродили по дворам Екатеринбурга, забрались на балкон квартиры на втором этаже многоэтажного дома и начали стучать в окна.

Женщина, проживавшая в квартире с ребенком, позвонила в полицию, но наряд по вызову прибыл далеко не сразу. Хозяйке пришлось вооружиться напильником и самой выпроваживать незваных гостей, что оказалось непросто. Мужчины грубили и не желали уходить.

Как сообщает tagilcity.ru, полиция откликнулась на вызов только через два часа: к тому времени пьяные «гости» уже убрались восвояси.