Нетрезвые мужчины устроили массовую драку в Казани

В ночь на 13 марта в Казани на улице Энергетиков мужчины в состоянии алкогольного опьянения устроили потасовку.

Как пишет сайт inkazan.ru, об инциденте стало известно от пользователей социальных сетей. В массовой драке участвовало порядка десяти мужчин. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.

Позже стало известно, что в отделение полиции правоохранители доставили семерых участников драки — все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося выясняются.