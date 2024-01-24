Происшествия 24 января 2024, 18:48 Нетрезвая пассажирка борта Чебоксары — Москва устроила стриптиз на незнакомце Shot: летевшая из Чебоксар в Москву нетрезвая пассажирка устроила стриптиз Freepik

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В салоне самолета, вылетевшего из Чебоксар в Москву, одна из пассажирок устроила эротические танцы. Перед этим ее вырвало на соседа, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 40-летняя женщина 22 января летела авиарейсом Чебоксары — Москва. В начале полета ее поведение казалось адекватным, но спустя какое-то время она стала невменяемой. Пассажирка приставала к людям, щупала их, а после ее стошнило на сидевшего рядом мужчину. Женщина извинилась, достала салфетки и начала чистить ему одежду. Затем ее вновь вырвало.

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Бортпроводники предположили, что пассажирка могла употребить алкоголь или наркотики на борту и отсадили ее. Та задрала одежду и не реагировала на замечания. Когда самолет пошел на посадку, женщина забралась на пассажира, которого испачкала и станцевала стриптиз.

Бортпроводники вызвали полицию. Дебоширку по прилете забрали в отдел для дальнейших разбирательств.

На днях мужчина в военной форме устроил дебош на рейсе Москва — Челябинск. Он оскорблял женщин и проводников, заявляя об их продажном поведении.