Происшествия 10 февраля 2023, 17:31 Нетаньяху назвал террористом водителя, протаранившего остановку в Иерусалиме The Jerusalem Post: автомобиль протаранил остановку в Иерусалиме, погиб 6-летний ребенок

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Неизвестный за рулем автомобиля протаранил автобусную остановку в Иерусалиме. Погиб шестилетний ребенок и 20-летний молодой человек, сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным израильской полиции пострадали несколько человек. Правоохранители рассказали, что водитель автомобиля врезался в автобусную остановку на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Случившемся назвали атакой.

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«В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый был обезврежен на месте, на место происшествия были вызваны крупные силы полиции», — отметили в пресс-службе полиции.

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Водителя машины окрестили террористом. Им оказался 31-летний житель района Исавия в восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся терактом. Он пообещал опечатать и снести дом виновника аварии. Премьер выразил соболезнования семьям погибших.

«Я провел оценку ситуации с безопасностью и приказал усилить силы безопасности, произвести аресты и немедленно принять меры, чтобы опечатать дом террориста и разрушить его», — высказался Нетаньяху.

Он подчеркнул, что ответом терроризму станет удар по нему изо всех сил.