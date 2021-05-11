Выяснилось, что у 11% школ Татарстана нет охраны

Практически в каждом десятом учебном учреждении Татарстана отсутствует охрана. После стрельбы в казанской гимназии уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала проверить эффективность работы охранников всех российских школ.

В пресс-службе детского омбудсмена уточнили, что охраны нет в 11% татарстанских школ. Об этом написало РИА «Новости» в Telegram.

«Важно во всех школах провести мониторинг на предмет охраны школ, выявить, насколько эта охрана эффективна, точна, насколько отвечает своим задачам», — заявила Кузнецова.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Погибли семь детей, учительница и женщина-работник. Огонь молодой человек открыл из ружья, которое было на него официально зарегистрировано. Стрелка задержали. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Рядом со школой горожане устроили импровизированный мемориал, куда до сих пор несут цветы и детские игрушки. На месте находятся медики и полиция.