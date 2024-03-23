Происшествия 23 марта 2024, 23:55 «Нет ни в одном списке». Девушка рассказала, что не может найти родных после теракта Ангелина рассказала, что не может найти родственников после теракта

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Девушка Ангелина после теракта в Crocus City Hall не может найти свою маму, отчима и младшего брата. Телеканал «360» выяснил подробности.

По ее словам, близких нет ни в одном списке пострадавших или погибших. Она назвала имена и возраст родственников: Чингаева Виктория Анатольевна (44 года), Хозин Василий Валерьевич (41 год). Также пропал ее младший брат.

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«Они были на связи в 20:05, когда начался концерт, попросили, чтобы вызвали помощь, потому что стреляли сильно. И второй раз сказали, что выходят из зала внутрь торгового центра. Все, я больше не знаю ничего, [не знаю] где они», — рассказала Ангелина.

Документы, по ее словам, возможно, были только у мамы, а у брата и отчима их не было.

Оркестр, который должен был играть на концерте группы «Пикник» в Crocus City Hall, сумел в полном составе покинуть здание концертного зала во время теракта. По словам скрипачки, никто из музыкантов не знал, что именно происходит — обрушение здания или, возможно, пожар. Оркестр сидел за занавесом и не видел случившегося в зале. Скрипачка уточнила, что, по ее данным, здание Crocus City Hall успел покинуть весь оркестр — около 40 человек.