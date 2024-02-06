Происшествия 06 февраля 2024, 23:07 Несущая стена рухнула в аварийном доме в Ростове-на-Дону Несущая стена обрушилась в аварийном доме в Ростове-на-Дону, никто не пострадал Freepik

Читать 360tv в

В аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону по улице Черепахина, 160, обрушилась несущая стена. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

«Сегодня по адресу улица Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки», — написал он.

Реклама

По словам Логвиненко, в здании семь квартир общей площадью 220 метров, пять из них находятся в муниципальной собственности.

В декабре прошлого года дом признали аварийным, тогда в нем жило три семьи. Сейчас зарегистрированные жильцы аварийного дома могут подать заявление на выплату финансовой помощи.

Пострадавшее здание отключили от коммуникаций, к нему запретили подходить. Специалисты устраняют угрозы дальнейшего обрушения.

Ранее в Ростове-на-Дону обрушилась стена другого дома. Из здания эвакуировали 80 человек. Позже стало известно, что спасатели вытащили из квартир этого дома и домашних питомцев: 12 кошек, хомяка, собаку и ящерицу. Они вызволяли животных через окна.