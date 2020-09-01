Несовершеннолетнюю мать заподозрили в убийстве дочери в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летней матери. Ее подозревают в убийстве своей семимесячной дочери.

Как сообщается на сайте пресс-службы СК по Ленобласти, вечером 31 августа в квартире в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело семимесячной девочки. Ее смерть наступила в результате механической асфиксии.

«В отношении матери семимесячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления „убийство малолетнего“», — говорится в сообщении местного следкома.

По предварительным данным ведомства, девушка уложила младенца спать на дневной сон. Через некоторое время она подошла к ребенку и обнаружила, что девочка не дышит. Прибывшие врачи скрой помощи констатировали смерть малышки.

Ранее в Астрахани погиб 11-летний ребенок. Во время игры на детской площадке на него упала бетонная плита.