10 мая 2023, 13:39
Несовершеннолетнюю девушку убили топором под Новосибирском
В Искитимском районе Новосибирской области правоохранители расследуют дело, связанное с убийством 17-летней девушки. Об этом написали «Народные новости», ссылаясь на региональное СУ СКР.
По данным следствия, преступление совершил подросток из-за личной неприязни к погибшей. В качестве оружия убийства он использовал топор-колун.
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От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого.
Убийства
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