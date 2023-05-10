Происшествия 10 мая 2023, 13:39 Несовершеннолетнюю девушку убили топором под Новосибирском

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В Искитимском районе Новосибирской области правоохранители расследуют дело, связанное с убийством 17-летней девушки. Об этом написали «Народные новости», ссылаясь на региональное СУ СКР.

По данным следствия, преступление совершил подросток из-за личной неприязни к погибшей. В качестве оружия убийства он использовал топор-колун.

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От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого.