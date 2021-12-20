Несовершеннолетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Новочеркасске

ДТП произошло накануне на проспекте Баклановском в районе дома № 105 в Новочеркасске. Девочка 16-ти лет неожиданно выскочила на пешеходный переход, когда горел красный сигнал светофора. Об этом «Царьграду» рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Молодой водитель легкового автомобиля не успел нажать на педаль тормоза и сбил девочку. С травами различной степени тяжести ее отвезли в медучреждение.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что правила дорожного движения действуют не только для водителей, но и для пешеходов. Нельзя выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом. Также всегда необходимо пользоваться обозначенными пешеходными переходами.