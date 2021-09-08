08 сентября 2021, 17:56
Несовершеннолетняя студентка попала под машину в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавшая учится в колледже «Краснодеревец». Когда произошла авария, она переходила дорогу.
В результате девушка попала в больницу с различными травмами. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Ранее смертельная авария произошла в Уфимском районе. Погибли четыре человека.