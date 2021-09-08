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    08 сентября 2021, 17:56

    Несовершеннолетняя студентка попала под машину в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    В Санкт-Петербурге водитель сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Пострадавшая учится в колледже «Краснодеревец». Когда произошла авария, она переходила дорогу.

    В результате девушка попала в больницу с различными травмами. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

    Ранее смертельная авария произошла в Уфимском районе. Погибли четыре человека.