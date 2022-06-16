16 июня 2022, 14:43
Несовершеннолетняя мотоциклистка погибла в ДТП в Чите
Мотоцикл столкнулся с машиной в Чите. Девушка за рулем первого погибла на месте. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «ДТП в Чите».
Установлено, что ей не было 18 лет. С ней также ехал несовершеннолетний пассажир. Он получил травмы и попал в больницу.
СК по региону выясняет все подробности происшествия. Установлено, что девушка ехала без шлема. Также есть основания предполагать, что водитель автомобиля был нетрезв.