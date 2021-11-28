Несовершеннолетняя девушка упала с эскалатора в московском ТЦ

В ночь на 28 ноября 17-летняя девушка, катаясь на эскалаторе, потеряла равновесие и упала на пол нижнего этажа в торговом центре в Москве. После случившегося столичная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из торговых центров на проспекте Мира в Москве. Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«В ночь на 28 ноября несовершеннолетняя, находясь в ТЦ на проспекте Мира без сопровождения взрослых, при спуске с эскалатора села на поручень, потеряла равновесие и упала», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Теперь прокуратура проводит проверку безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в торговом центре в Омске произошел пожар. В результате из здания эвакуировали 800 человек. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Информации о погибших и пострадавших не поступало.