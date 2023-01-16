Происшествия 16 января 2023, 17:50 Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП с участием двух автомобилей под Ростовом-на-Дону

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Столкновение легкового автомобиля и внедорожника произошло на южном подъезде к Ростову-на-Дону. В результате аварии погибла 17-летняя девушка, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу внедорожнику при развороте на трассе. В результате сильного удара травмы разной степени тяжести получила несовершеннолетняя пассажирка легковой машины, она не была пристегнута ремнем безопасности.

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Девушка скончалась в карете скорой помощи.

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