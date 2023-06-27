Происшествия 27 июня 2023, 15:31 Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП на Кубани

Читать 360tv в

Авария произошла на автодороге Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Красноармейском районе. Там столкнулись КамАЗ и легковушка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Госавтоинспекции по региону.

Молодой водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с КамАЗом. В результате 17-летняя пассажирка иномарки погибла на месте происшествия. Водитель также получил травмы. Его доставили в больницу.