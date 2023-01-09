09 января 2023, 15:56
Несовершеннолетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Краснодарском крае
Возгорание произошло 8 января в частном доме в городе Хадыженске Краснодарского края. В результате пожара погибла восьмилетняя девочка, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что в момент возгорания ребенок находился в доме без присмотра родителей. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправной работы печи.
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По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
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