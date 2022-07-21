Несовершеннолетняя девочка из Нижнего Новгорода впала в кому после ДТП

Авария, в результате которой 16-летняя девочка впала в кому, произошла в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на УГИБДД по региону.

Ситуация произошла ночью на 445 километре автодороги Москва — Уфа рядом с деревней Ветчак. Девочка ехала на велосипеде, а водитель туристического автобуса не заметил ее и сбил. В результате пострадавшая получил сочетанную травму. Ее доставили в медицинское учреждение. На данный момент она находится в коме.