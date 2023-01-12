12 января 2023, 18:45
Несовершеннолетний житель Калмыкии насмерть сбил пенсионера
Подросток сел за руль иномарки Nissan Cube и сбил пожилого мужчину в Калмыкии. Об этом сообщил сайт vse42.ru.
ДТП произошло в ночное время 8 января. Несовершеннолетний решил прокатиться по селу Кельтуга и не заметил на проезжей части 53-летнего мужчину. В результате наезда пожилой пешеход скончался от полученных травм.
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По данным сайта «Дни.ру», после столкновения 16-летний подросток скрылся с места ДТП.
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