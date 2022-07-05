Несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП во Владимирской области. Есть пострадавшие

ДТП произошло в Судогодском районе Владимирской области. Там несовершеннолетий водитель не справился с управлением автомобилем LADA. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное УМВД.

Ситуация произошла вечером 3 июля. За рулем автомобиля находился 17-летний подросток. Вместе с ним ехали трое пассажиров. При этом 18-летнего возраста достиг из них только один. На четвертом километре молодой человек, находившийся за рулем, не справился с управлением, из-за чего Lada вылетела в кювет, где и перевернулась.

В результате двое 15-летних подростков получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.