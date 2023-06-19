Происшествия 19 июня 2023, 21:20 Несовершеннолетний водитель сбил ребенка-велосипедиста в Свердловской области

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Авария произошла под Серовом в поселке Восточный Свердловской области. Там 14-летний водитель сбил шестилетнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

ДТП случилось 18 июня 2023 года. Подросток сел за руль иномарки Kia Ceed. В какой-то момент он не справился с управлением и на встречной полосе сбил шестилетнего мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок оказался под днищем автомобиля.

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Чтобы достать пострадавшего, прохожим пришлось поднимать машину. После его госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом ребер и ушиб легких.