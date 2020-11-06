Несовершеннолетний скончался после драки со сверстником в Башкирии

По словам следователей, 3 ноября в вечернее время в парке Победы между двумя подростками завязался конфликт. Возраст молодых людей — 15 и 16 лет. Подозреваемый подросток нанес противнику несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Пострадавший упал и потерял сознание. Его отвезли в местное медицинское учреждение. Там специалисты констатировали смерть подростка.

«В рамках расследования данного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили сотрудники СК РФ.

Городская прокуратура уже организовала проверку системы профилактики в образовательных организациях после возбуждения дела.