Происшествия 27 декабря 2022, 15:08 Несовершеннолетний на угнанной машине устроил погоню с полицейскими в Волгограде

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Полиция задержала 15-летнего подростка на угнанной машине в Волгограде. Чтобы остановить его, правоохранителям пришлось устроить погоню со стрельбой, сообщило ИА Nation News со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Автомобиль привлек внимание сотрудников ГИБДД, так как на нем не было номеров. После требования остановиться водитель лишь прибавил скорость, игнорируя ПДД. Чтобы его задержать, полиции пришлось выстрелить в заднее колесо машины.

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Выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний волгоградец. Автомобиль принадлежит его матери, школьник решил покататься на нем без разрешения.

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