Происшествия 29 августа 2023, 19:39 Несовершеннолетний на мотоцикле врезался в иномарку в Новосибирске

Читать 360tv в

В Калининской районе Новосибирска 28 августа 14-летний подросток на питбайке врезался в иномарку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Госавтоинспекции по региону.

Молодой человек направлялся со стороны 2-го Краснодонского переулка к улице Бардина. В какой-то момент он не учел необходимую дистанцию и врезался в Mazda 3.

Реклама

В результате подросток получил травмы. Его доставили в больницу.