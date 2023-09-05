05 сентября 2023, 11:50
Несовершеннолетний мотоциклист стал виновником аварии в Новом Уренгое
ДТП с участием мотоциклиста произошло в Новом Уренгое на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Мира. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, несовершеннолетний водитель мотоцикла проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с мотоциклом Victory Vegas.
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В результате аварии пострадал водитель Victory Vegas. Его госпитализировали. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
ДТП
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