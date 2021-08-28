Несовершеннолетний мотоциклист без прав сбил семью в Свердловской области

Семнадцатилетний мотоциклист без прав сбил семью в Свердловской области. Четыре человека получили травмы.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД по региону. Семья переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадали и они, и сам водитель, который их не заметил.

У мужчины диагностирован перелом лодыжки, у его супруги — ушибы голеней, у их сына — перелом обеих голеней, у второго сына, который был в коляске, — ушиб бедра.

Сам мотоциклист также получил ушибы и ссадины, но медицинская помощь ему не потребовалась.

Прав о у подростка не оказалось, сам мотоцикл также не был зарегистрирован. Владелец транспортного средства — отец подростка. О том, что его 17-летний сын ездил без прав, он был в курсе.

На подростка составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, вождение без прав и вождение незарегистрированного транспорта. На его отца также могут составить протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.