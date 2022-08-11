Несовершеннолетний мальчик утонул в реке в Белорецком районе Башкирии

Недалеко от населенного пункта Ломовка в Белорецком районе Башкирии накануне утонул несовершеннолетний мальчик. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Как рассказали очевидцы происшествия, трагедия произошла на реке Белой. Прибывшие на вызов медики произвели ребенку сердечно-легочную реанимацию, однако спасти его не удалось.

В настоящий момент правоохранители устанавливают личность и год рождения ребенка.