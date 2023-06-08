Происшествия

08 июня 2023, 17:10

Несовершеннолетних закладчиков поймали с крупной партией наркотиков в Новом Уренгое

Читать 360tv в

В Новом Уренгое полицейские задержали двух несовершеннолетних молодых людей, у которых при себе была крупная партия наркотиков. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

Предприимчивые уренгойцы продавали наркотики через интернет посредством тайников. Полицейские нашли в городе 32 закладки помимо партии, обнаруженной при личном досмотре драгдиллеров.

Реклама

Следователи возбудили уголовное дело и ищут других возможных причастных к сбыту запрещенных веществ.

Авторы:

Наркотики

Реклама

Реклама