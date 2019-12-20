Несовершеннолетние жестоко расправились со знакомой в Архангельске

По информации «Царьграда», обвиняемые совершили убийство летом прошлого года. После содеянного они скрылись с места происшествия. Тело убитой прохожие обнаружили недалеко от железнодорожных путей.

По данным следствия, девушки решили убить человека просто так и выбрали для этого свою знакомую 17 лет. Преступницы подготовили необходимые приборы заранее: резиновые перчатки, ремень, пакеты и чистящее средство.

В настоящий момент злоумышленницы находятся под стражей. Их уголовное дело скоро передадут в суд.