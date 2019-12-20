20 декабря 2019, 17:14
Несовершеннолетние жестоко расправились со знакомой в Архангельске
Девушек в возрасте 17 лет обвинили в убийстве ровесницы в Архангельске. Они душили жертву, резали ее осколками бутылок и надели на голову пакет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт регионального следственного управления СК РФ.
По информации «Царьграда», обвиняемые совершили убийство летом прошлого года. После содеянного они скрылись с места происшествия. Тело убитой прохожие обнаружили недалеко от железнодорожных путей.
По данным следствия, девушки решили убить человека просто так и выбрали для этого свою знакомую 17 лет. Преступницы подготовили необходимые приборы заранее: резиновые перчатки, ремень, пакеты и чистящее средство.
В настоящий момент злоумышленницы находятся под стражей. Их уголовное дело скоро передадут в суд.