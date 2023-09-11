Происшествия 11 сентября 2023, 17:22 Несовершеннолетние избили водителя трамвая в Екатеринбурге

Читать 360tv в

Несколько несовершеннолетних напали на водителя трамвая в Екатеринбурге. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-группу УМВД по городу.

Случай произошел в воскресенье, 10 сентября, на остановке «Колмогорова» по улице Бебеля. Молодые люди не только избили водителя, но и обстреляли вагон. Пострадавший не стал писать заявление на своих обидчиков.

Реклама

Сейчас устанавливается материальный ущерб. По факту произошедшего проводится проверка.