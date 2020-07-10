10 июля 2020, 18:20
Несовершеннолетнего жителя Волгоградской области заподозрили в убийстве двоих мужчин
В Волгоградской области началось расследование убийства двух жителей Иловлинского района. В совершении преступления подозревается 16-летний подросток. Трагедия произошла в селе Лог в ночь с 8 на 9 июля, сообщает Novostivolgograda.ru.
Подозреваемый вместе с жертвами, 51-летним и 62-летним местными жителями, накануне преступления распивали спиртные напитки. Между подростком и одним из мужчин произошел бытовой конфликт. Юноша нанес обидчику удары табуретом, а затем — ранил ножом. После этого он зарезал свидетеля преступления.
Подозреваемого, который скрывался у родственников, вскоре задержали. Он сознался в содеянном. Оказалось, что юноша был ранее судим за кражу. Кроме этого, подросток из-за склонности к агрессии наблюдается у психиатра и состоит в местном подразделении по делам несовершеннолетних.Его мать лишили родительских прав, а учился он в школе-интернате.